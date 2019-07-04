الان تتابع زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 8:52 م, 4 يوليو 2019 م التعليقات: 0 ضرب زلزال قوته 6.6 درجة جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية.، وفقا لما أوردته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.