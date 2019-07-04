شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب الحوثي يستهدف منزل محافظ مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أدان وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس) منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ باليستي. أدان وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس) منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ باليستي. وأكد الميسري وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الاستهداف يأتي في إطار مواصلة المليشيا الحوثية اعتداءاتها الإرهابية على المدنيين الآمنين، ما خلّف عشرات الضحايا الأبرياء بينهم نساء وأطفال.



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