شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتلف 2000 لغم في معقل الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أتلف الجيش اليمني اليوم (الخميس) 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للمليشيات الحوثية. أتلف الجيش اليمني اليوم (الخميس) 2000 لغم وعبوة متفجّرة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الطرقات ومزارع المواطنين بمناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للمليشيات الحوثية. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله:«إنّ الفرق الهندسية أتلفت نحو 2000 لغم وعبوة ناسفة بعد أن انتزعتها وجمعتها خلال الأيام الماضية من المناطق المحرّرة، قبالة جبل الخرشعي بالملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر بصعدة».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يتلف 2000 لغم في معقل الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.