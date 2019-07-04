شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات طلابية دعماً للحكم المدني في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

تظاهر مئات من طلاب المدارس في ثلاث مدن سودانية، اليوم (الخميس)، دعماً للمطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج في وجه المجلس العسكري الحاكم، لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

وجاءت التظاهرات العفوية لطلاب المدارس في مدن مدني والقضارف وسنار، فيما دخلت المفاوضات بين قادة الاحتجاج والعسكريين يومها الثاني، في محاولة للتوافق على مجلس يدير شؤون البلاد.