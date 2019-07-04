شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسقط طائرة حربية استهدفت مواقع بترهونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، أن الدفاعات الأرضية التابعة للواء التاسع أسقطت طائرة ميغ 23 أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة لقصف مواقع داخل مدينة ترهونة غربي البلاد.

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية الليبية دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة.

وأفاد منشور على صفحة سلطات مطار معيتيقة الدولي على فيسبوك، أن حركة الملاحة الجوية توقفت بالمطار الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء بعد تعرضه لضربة جوية. وبعد ساعات أعلنت سلطات المطار استئناف الملاحة مرة أخرى.

Advertisements

وتعرض مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء 15 كلم شرق العاصمة طرابلس لقصف عنيف أسفر عن مقتل أكثر من 40 مهاجرا وأصيب 70 آخرون بجروح مساء الثلاثاء.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحافي من بنغازي "القوات المسلحة تنفي مسؤوليتها عن استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء"، متهماً خصومه في طرابلس بتدبير مؤامرة في محاولة "إلصاق التهمة بالقوات المسلحة".

وكان مسؤول طبي أعلن أن قصفاً أصاب مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 15 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، فجر الأربعاء، فأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.