برلماني مصري: حذرنا تركيا من المساس بالأمن القومي والرسالة وصلت

لفت عضو ​مجلس النواب​ المصري والإعلامي ​مصطفى بكري​ إلى أن "مصادقة الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على معاهدة الغاز مع قبرص تحقيق لمصلحة المصريين وأمنهم القومي"، مشيراً إلى أن "أمن مصر القومي ومصلحة مواطنيها فوق كل اعتبار، وأن مصادقة الرئيس المصري أمر طبيعي لأن الاتفاقية تشكل علامة فارقة في العلاقات المصرية القبرصية".

ونوه بكري بأن "مصر لن تلتفت إلى الأفعال التي وصفها بالصبيانية التي يقوم بها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، الذي لا يتوقف يوما عن محاولة عرقلة تلك الاتفاقيات مع قبرص و​اليونان​، مؤكدا أن محاولة التدخل التركي في الشؤون الداخلية المصرية لم تتوقف لكن ​القاهرة​ تواجهها".

وأكد أنه "سبق لمصر أن حذرت ​تركيا​ من المساس بثوابت ​الأمن​ القومي المصري أو حق مصر الأصيل في استغلال الثروات الطبيعية ضمن حدودها الإقليمية البحرية سواء في حقل ظهر أو غيره"، مشدداً على أن "الرسالة المصرية لأردوغان وصلت، وهو يعي تماما أن مصر لا تقبل المساس بتلك الثوابت".