لفت مساعد الرئيس ال​إيران​ي ​محمد باقر نوبخت​ إلى أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ليس لديه أي هدف من المفاوضات مع إيران"، مشيراً إلى "اننا نرى نتيجة مفاوضات ترامب مع ​كوريا الشمالية​ ورأينا كيف فرضوا العقوبات حتى على المواد الغذائية لشعبنا"، مفيداَ بان "الأميركيين اعتقدوا أنهم بعد فرض العقوبات وزعزعة ​الأمن​ فإن إيران ستسقط ولكن الشعب وقف خلف النظام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: ليس لدى ترامب أي هدف من المفاوضات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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