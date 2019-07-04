"إنستكس" ستنجز أول صفقة مع إيران في غضون أيام

أكّد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أنه "يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة اسمها "إنستكس" جرى إنشاؤها مع إيران أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.
ولفت لو مير إلى ”أننا نريد أن تدخل إنستكس حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام"، مضيفًا: "أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة“.
يذكر أن "إنستكس" التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.
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