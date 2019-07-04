"إنستكس" ستنجز أول صفقة مع إيران في غضون أيام

أكّد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أنه "يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة اسمها "إنستكس" جرى إنشاؤها مع ​إيران​ أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.

ولفت لو مير إلى ”أننا نريد أن تدخل إنستكس حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام"، مضيفًا: "أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة“.

يذكر أن "إنستكس" التي أنشأتها ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.