جعجع عرض التطورات على الصعيدين اللبناني والإقليمي مع كوبيتش

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، يرافقه مسؤول الشؤون السياسية لارس ديغير، في حضور مستشار رئيس الحزب للشؤون الخارجية إيلي خوري ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة الدكتور إيلي الهندي.
وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية على الصعيدين اللبناني والإقليمي.
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