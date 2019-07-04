أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في تصريح لها على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "محبتكم ودعمكم لي ليس بحاجة لاظهارها باليافطات. اتمنى انزالها وشكرا سلفا على تلبية طلبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن تمنت ازالة يافطات الدعم لها: محبتكم ودعمكم لي ليس بحاجة ليافطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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