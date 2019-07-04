الحجار: على الافرقاء لتبريد الاجواء بعد حادثة قبرشمون تصفير الخلافات

اكد النائب محمد الحجار ان "اللقاء الذي حصل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تمّ الاتفاق فيه، على ان الخلاف صار وراءنا وستعقد اجتماعات لاحقة لعدم تكرار هذه الخلافات".
وكشف الحجار في حديث تلفزيوني، "ان الحديث تطرق الى حادثة قبرشمون، وضرورة تمتين الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الاهلي، واتفق على الاحتكام الى الجيش والدولة والقضاء"، لافتا الى "ان موضوع إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي مرتبط بما تظهره التحقيقات، طالما الكل يعلنون ثقتهم بالقضاء"، واعتبر ان "تبريد الاجواء بعد حادثة قبرشمون، يحتاج الى تصفير الخلافات بين جميع الافرقاء".
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