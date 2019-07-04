أكّد رئيس ​بلدية بخعون​ زياد جمال، في تصريح تلفزيوني، أن "المبنى القريب من المحطة التي حدث فيها الانفجار مساء أمس، تم إخلاؤه من الناس ليلًا"، مشيرًا إلى "أننا في انتظار قرار ​الهيئة العليا للإغاثة​ لنعرف أين سيتم نقل هؤلاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بخعون: ننتظر قرار الهيئة العليا للإغاثة لنعرف أين سيتم نقل من أخلوا منازلهم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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