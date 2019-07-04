أبو سليمان: ما يضر لبنان هو تخفيض التصنيف الائتماني له

لفت الخبير ​الاقتصاد​ي ​وليد أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "المكمن وموضوع الاصلاح والهدر في مكان آخر وليس في ​الموازنة​"، موضحًا ان "الهدر و​الفساد​ يشكل 10 في المئة من الناتج المحلي، فهذا لوحده يسدّ ​العجز​ في الموازنة".

وأكّد أبو سليمان "أننا مع ​خطة الكهرباء​ لكن فرض ضرائب في هذا ​الوضع الاقتصادي​ المتردي يضر بالاقتصاد وبالمالية العامة ولا ينفعهما على الإطلاق"، كاشفًا أن "الحل الوحيد لسد العجز هو تنمية ​قطاع السياحة​ وتخفيض الهدر والفساد".

واعتبر أن "ما يضر ​لبنان​ هو تخفيض التصنيف الائتماني له، وإذا حصل ذلك ستصبح تكلفة الاستدانة مرتفعة وسيزيد العجز".