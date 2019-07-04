أبو سليمان: ما يضر لبنان هو تخفيض التصنيف الائتماني له

لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى أن "المكمن وموضوع الاصلاح والهدر في مكان آخر وليس في الموازنة"، موضحًا ان "الهدر والفساد يشكل 10 في المئة من الناتج المحلي، فهذا لوحده يسدّ العجز في الموازنة".
وأكّد أبو سليمان "أننا مع خطة الكهرباء لكن فرض ضرائب في هذا الوضع الاقتصادي المتردي يضر بالاقتصاد وبالمالية العامة ولا ينفعهما على الإطلاق"، كاشفًا أن "الحل الوحيد لسد العجز هو تنمية قطاع السياحة وتخفيض الهدر والفساد".
واعتبر أن "ما يضر لبنان هو تخفيض التصنيف الائتماني له، وإذا حصل ذلك ستصبح تكلفة الاستدانة مرتفعة وسيزيد العجز".
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