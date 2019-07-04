أكد رئيس جهاز امن المطار جورج ضومط أن "الزحمة في المطار ناتجة عن اعمال التوسعة التي تجري فيه، والزحمة في حرم المطار ناتجة عن هبوط 9 طائرات بأقل من ساعة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح ضومط أن "المطار يودع ويستقبل 9 مليون شخص بالسنة، والمطار يسير بكل سلاسة"، مشيراً الى أن "المطار سيصبح جيد جدا بعد شهر، حيث تكون انتهت الأعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر ضومط: الزحمة في حرم المطار ناتجة عن هبوط 9 طائرات بأقل من ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.