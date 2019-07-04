ضومط: الزحمة في حرم المطار ناتجة عن هبوط 9 طائرات بأقل من ساعة

أكد رئيس جهاز امن ​المطار​ جورج ضومط أن "الزحمة في المطار ناتجة عن اعمال التوسعة التي تجري فيه، والزحمة في حرم المطار ناتجة عن هبوط 9 طائرات بأقل من ساعة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح ضومط أن "المطار يودع ويستقبل 9 مليون شخص ب​السنة​، والمطار يسير بكل سلاسة"، مشيراً الى أن "المطار سيصبح جيد جدا بعد شهر، حيث تكون انتهت الأعمال".