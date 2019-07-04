أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بـ"إعادة فتح طريق عام ​زغرتا​ ​الكورة​ محلة بشنين بالاتجاهين"، مشيرة إلى أن "السير الى تحسن تدريجي". وكان بعض المحتجين قد قطعوا الطريق العام بالاتجاهين بسبب رمي اتحاد بلديات زغرتا النفايات في هذه البلدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح طريق عام زغرتا الكورة محلة بشنين بالاتجاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.