رأى رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي أنه "إذا كان هناك خيارات سياسية تختلف مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فسبل التعبير الديمقراطي متاحة شرط البقاء تحت سقف القانون"، مشيرًا إلى أن "طرابلس ليست مقفلة أمام أي فريق سياسي لبناني وليس لديها بوابات أو مفاتيح. هي مفتوحة أمام الجميع خصوصًا التيار الوطني الحر الذي يملك مكاتب مفتوحة ونشاط سياسي في طرابلس".
وأضاف كرامي، في تصريح تلفزيوني، أنها "ليست المرة الأولى التي يزور فيها الوزير باسيل طرابلس، فهو زارها خلال إفطار رمضاني. فما الذي تغير منذ ذلك التاريخ حتى اليوم؟ وهل ما كان يصح حينها لا يصح اليوم؟"
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي عن زيارة باسيل لطرابلس: المدينة مفتوحة أمام الجميع خصوصا الوطني الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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