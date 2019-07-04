أبوالحسن: ما شهدناه الأحد هو حركة اعتراض شعبي والاشتراكي لا يملك ميليشيا

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" ​هادي ابو الحسن​ ان ​الحزب الاشتراكي​ يؤمن بالحوار والديمقراطية، وما جرى في قبرشمون نتيجة لسبب وسياق تراكمي بدأ منذ العام 2017، وزيارة قام بها الوزير ​جبران باسيل​ الى ​قضاء عاليه​ وتحدث عن العظام ونبش القبور وعاد بخطابه الى الماضي، وقد بدأ التشنج منذ ذاك التاريخ، وسأل "اذا مسؤول يتطلق تصريحات من هذا القبيل، كيف حال القاعدة؟" وفي 3 آب 2018 تهجم احد كوادر ​التيار الوطني الحر​ بالتهجم على شهداء الحزب الاشتراكي وقال إنّه "سنُكسر رأس ​وليد جنبلاط​ كما كُسر رأس جنبلاط الأكبر"، ويجب ان يعرف الجميع ان رئيس الحزب ضغط كثيرا كي لا يقام احتفال الشهداء للاشتراكي. اضاف "عندما نستعرض المسار الاستفزازي التراكمي، نفهم لماذا كانت هذه النتيجة الأحد".

واعتبر ابو الحسن في حديث تلفزيوني، ان المطلوب دائما ضبط الشارع بخطاب هادئ ورصين، واكد انه لا يوجد هاجس لدى الحزب الاشتراكي في موضوع ​التعيينات​، وليس لدى جنبلاط اي هاجس. وشدد على انه ليس هناك سلاح للحزب التقدمي الاشتراكي، انما هناك سلاح فردي موجود مع كل اللبناني. اضاف " تحدث الوزير ​محمود قماطي​ عن الميليشيات والمناطق المغلقة وحرية الرأي والتعبير، وإذا كان هذا موقف شخصي منه فهو خطأ، أما إذا كان موقف من يُمثل فتلك خطيئة".

اضاف قائلا "ما شهدناه الأحد هو حركة اعتراض شعبي بدأت سلمية. ولكن لماذا استنزاف ​الجيش​ والمواكب وفرض أنفسهم ضيفاً ثقيلاً على المنطقة؟ لماذا هذا الاسلوب الذي يستدعي تدخل الجيش بهذا الشكل؟"