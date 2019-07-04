لبنان: الحريري يبحث مع مسئولة ألمانية التعاون الثنائي وأزمة اللاجئين السوريين

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم مباحثات مع الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كلاوديا فارننج، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرجلين - في تصريح عقب اللقاء - إن المباحثات تناولت الأوضاع السياسية العامة، مع التركيز على مسألة اللاجئين السوريين داخل الأراضي اللبنانية.
تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
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