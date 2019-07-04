فرنسا: "إنستكس" تدخل حيز التنفيذ خلال أيام

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، عن أمله في إجراء "أول عملية تحويل محدودة"، عبر قناة "إنستكس" الخاصة للتبادل التجاري مع إيران خلال أيام.

وقال لو مير للصحفيين خلال اجتماع في

بولندا: "نريد أن تدخل "إنستكس" حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة، ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها واستكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".

وأكد لومير أن التحويل الأول سيكون محدودًا، لكنه سيكون نقطة انطلاق، ونتوقع أن تكون "إنستكس" فعالة.

وتعد قناة "إنستكس" التي أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، آلية مقايضة تمكّن هذه الدول الثلاث من تجنب التحويلات المالية المباشرة عن طريق موازنة الأرصدة بين المستوردين والمصدرين في الجانب الأوروبي.