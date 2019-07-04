أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، عن أمله في إجراء "أول عملية تحويل محدودة"، عبر قناة "إنستكس" الخاصة للتبادل التجاري مع إيران خلال أيام.
وقال لو مير للصحفيين خلال اجتماع فيبولندا: "نريد أن تدخل "إنستكس" حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة، ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها واستكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".
وأكد لومير أن التحويل الأول سيكون محدودًا، لكنه سيكون نقطة انطلاق، ونتوقع أن تكون "إنستكس" فعالة.
وتعد قناة "إنستكس" التي أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، آلية مقايضة تمكّن هذه الدول الثلاث من تجنب التحويلات المالية المباشرة عن طريق موازنة الأرصدة بين المستوردين والمصدرين في الجانب الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: "إنستكس" تدخل حيز التنفيذ خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.