بعد الافراج عنها لساعات.. السلطات المصرية تُوجِّه تهماً جديدة لنجلة القرضاوي وتعيد سجنها

بعد ساعاتٍ من إخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من السجن، قال محامي علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الخميس 4 يوليو/تموز 2019، إن السلطات المصرية قرَّرت إعادة حبس علا 15 يوماً على ذمة قضية جديدة.



وأوضح روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ نيابة أمن الدولة في مصر تتَّهم نجلة الشيخ القرضاوي في قضية جديدة، تتعلق بـ «الانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن».





وأضاف آخرون أن علا القرضاوي قرَّرت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على قرار السلطات المصرية.



وكان عبدالرحمن، شقيق علا القرضاوي، نشر تغريدةً أفاد فيها أنه تم الإفراج عن أخته، أمس الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019.



وكتب عبدالرحمن في تغريدة على تويتر: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً… الإفراج عن أختي الغاليةعلا القرضاوي بتدابير احترازية، بعد عامين من السجن ظلماً وعدواناً… نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيبحسام القرضاوي (حيث تعذَّر حضوره لجلسة اليوم)».



في 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية علا وحسام، إثر اتهامهما بـ «الانتماء لجماعة أُسِّست بخلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة»، ومنذ ذلك الحين يُجدَّد حبسُهما بشكل دوري. وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.



المصدر: وكالات