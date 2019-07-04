كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء باكستان يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب في 22 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت باكستان اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يلتقى رئيس الوزراء عمران خان بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن يوم 22 يوليو.

حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل فى مؤتمر صحفى اسبوعى هنا "بدعوة من الرئيس الامريكى دونالد ترامب، سيزور رئيس الوزراء عمران خان واشنطن العاصمة ويعقد اجتماعا مع الرئيس ترامب يوم 22 يوليو 2019".

وقال "يتم تطوير جدول أعمال الاجتماع من خلال القنوات الدبلوماسية. سيكون التركيز على تحديث العلاقات الثنائية".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أن رئيس الوزراء سيرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية شاه محمود قريشي.

وستكون هذه اول زيارة يقوم بها خان للولايات المتحدة منذ توليه منصبه في أغسطس العام الماضي، كان البلدان على خلاف بشأن قضايا مكافحة الإرهاب.

