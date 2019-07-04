كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإماراتي يزور الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الخميس ان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الامارات العربية المتحدة سيزور الهند يوم الاحد.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية إن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زار الهند في سبتمبر 2015 ويونيو 2018، كما رافق ولي عهد أبوظبي خلال زياراته في عامي 2016 و2017.

حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند ورابع أكبر مورد للطاقة.

