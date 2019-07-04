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ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة نهاية اﻟﺨﺪﻣﺔ لنواب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن السوداني اﻟﻤﺤﻠﻮل

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الخميس 04/يوليه/2019 - 07:13 م

ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة نهاية اﻟﺨﺪﻣﺔ لنواب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن السوداني اﻟﻤﺤﻠﻮل
البرلمان السوداني
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وكالات

 

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كشفت صحيفة "الراكوبة" السودانية، اليوم الخميس، صرف مكافأة نهاية الخدمة لرؤساء اللجان، والنواب، والأمين العام، والمستشار القانوني في البرلمان السوداني المحلول.
وبحسب مصادر للصحيفة، اشتملت مكافأة شهور النواب راتب شهرين عن كل عام في البرلمان، فيما حصل نواب الحوار الوطني على أشهر.
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