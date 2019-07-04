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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة نهاية اﻟﺨﺪﻣﺔ لنواب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن السوداني اﻟﻤﺤﻠﻮل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 04/يوليه/2019 - 07:13 م
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كشفت صحيفة "الراكوبة" السودانية، اليوم الخميس، صرف مكافأة نهاية الخدمة لرؤساء اللجان، والنواب، والأمين العام، والمستشار القانوني في البرلمان السوداني المحلول.
وبحسب مصادر للصحيفة، اشتملت مكافأة شهور النواب راتب شهرين عن كل عام في البرلمان، فيما حصل نواب الحوار الوطني على أشهر.
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