كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإبلاغ عن 8 وفيات أخرى في ميانمار بسبب انفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والرياضة في وقت متأخر من اليوم الخميس أن ثمانية أشخاص توفوا متأثرين بالإنفلونزا الموسمية "H1H1" في ميانمار، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 29 حتى الآن.

ومن 1 يناير إلى 4 يوليو من هذا العام، تصدرت منطقة يانجون القائمة مع 23 حالة وفاة، تليها منطقة أيياوادي مع ثلاث وفيات، ومنطقة ساغاينغ مع اثنين من القتلى وولاية مون مع واحد، على التوالي.

ووفقًا لأرقام الوزارة، أصيب 141 شخصًا بفيروس الأنفلونزا من بين 402 مريض مشتبه بهم.

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وكان معظمهم من الأطفال الصغار وكبار السن الذين عانوا من أمراض مزمنة.

حيث أن أعراض "H1H1"تشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام الجسم والصداع والقشعريرة وكذلك القيء والإسهال.

كما تأتي الأعراض في غضون يوم إلى خمسة أيام والتي تسمى فترة الحضانة بعد التعرض للشخص المصاب حيث ينتشر الفيروس من خلال قطرات محمولة بالهواء من العطس والسعال أو بواسطة أيدي ملوثة بالإفرازات.

