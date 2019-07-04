كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تضرب العاصمة الهندية وتسبب اختناقات مرورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون ان الامطار هزت العاصمة الهندية نيودلهي وضواحيها اليوم الخميس مما تسبب في حدوث تشققات مائية واختناقات مرورية.

حيث أنهى هطول الأمطار أيام من الحرارة الشديدة وجلب راحة للسكان.

وقال مسؤول في ادارة الارصاد الجوية "أصبح هذا المساء غائما بشدة وبعد ذلك هطلت الامطار على المدينة مصحوبة برعد وبرق، وشهدت أجزاء مختلفة من المدينة فترات قصيرة من الامطار متفاوتة الشدة." "تسببت الأمطار في تخفيف بسيط من الحرارة الحارقة لكنها دفعت مستوى الرطوبة إلى 85 في المئة."

كما تلقت جورجاون وفريد آباد ونيدا أمطارًا جيدة.

في غضون دقائق تسبب المطر تشبع بالمياه في جوروجرام وغيرها من الأماكن.

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كما نشر العديد من السكان صورًا لشوارع جوروجرام المشبعة بالمياه والازدحام المروري على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولون إن أمطار يوم الخميس حطمت موجة جافة استمرت 16 يوما في العاصمة الوطنية وضواحيها.

وأضاف مسؤولو إدارة الأرصاد الجوية إن الرياح الموسمية من المحتمل أن تبدأ خلال 48 ساعة في المدينة.

وقال مسؤول ادارة الارصاد الجوية "من المتوقع هطول امطار خفيفة متقطعة في دلهي والمناطق المجاورة حتى العاشر من يوليو، ومن المرجح أن يكون هطول امطار غزيرة بعد ذلك."

