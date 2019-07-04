كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة مكافحة الفساد في زيمبابوي تحقق في 10 قضايا فساد بارزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي (ZACC) اليوم الخميس إنها تحقق في 10 قضايا فساد بارزة من أصل 38 حالة تلقتها منذ مايو.

وصرحت رئيسة لجنة لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي المعيّنة حديثًا في مؤتمر صحفي بأن الفساد هو السبب الرئيسي للتحديات الاقتصادية في زيمبابوي، وتعهد بأن تعمل هيئة مكافحة الفساد بلا كلل لمعالجة الأمر.

وقال ماتاندا مويو إن لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي فتحت تحقيقات في الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية التي تم الاستشهاد بها في تقرير المراجع العام الأخير بسبب إساءة استخدام الأموال العامة.

وتشمل بعض المؤسسات شبه الحكومية المذكورة هيئة امدادات الكهرباء في زيمبابوي، وشركة تسويق الحبوب الحكومية، وشركة الخطوط الجوية الوطنية إير زيمبابوي، وصندوق التقاعد الاجتماعي الحكومي.

وأضاف ماتاندا مويو "فتحت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي تحقيقات نشطة فيما يتعلق بجميع الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة والمؤسسات شبه الحكومية المتورطة في التقرير بهدف تسجيل جميع المتورطين في أي أو كل حالات الفساد أو السرقة أو التملك غير المشروع أو انتهاكات السلطة وغيرها.

وحثت السلطة التنفيذية على تقليص صلاحيات الوزارات على المؤسسات الحكومية والهيئات شبه الحكومية، قائلة إن هذه الوزارات أصبحت مدعاة للقلق.

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وقالت "الحكومة بحاجة إلى مراجعة عاجلة لصلاحيات الوزارات على المؤسسات الحكومية والهيئات شبه الحكومية من أجل القضاء على ثقافة النهب هذه".

وقالت ماتاندا مويو إن منظمتها ستستهدف معدل الإدانة بنسبة 99 في المائة لجميع قضايا الفساد في المحاكم.

كما عتبر لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي هي هيئة دستورية مكلفة بمكافحة الفساد وكذلك تشجيع الشفافية والصدق والانضباط المالي في كل من القطاعين العام والخاص.

أضافت مويو إنه إذا كان يتعين على لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي التعامل مع كل الأمور التي تم الإبلاغ عنها، فسوف يتعين توسيع سجون البلاد لاستيعاب الجناة.

وقالت "بينما تغلق دول أخرى سجونها بسبب نقص العملاء، فإن سجون زيمبابوي ستكون مفتوحة للعمل".