كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البوسنة: حبس متطرفين خططا لهجوم على الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة في البوسنة، اليوم الخميس، بسجن متطرفين إسلاميين، أحدهما 4 أعوام، وعامين ونصف العام، بعد إدانتهما بالتخطيط لهجوم إرهابي على الشرطة.

وينتمي ماكسيم بوزيتش، المسيحي الأرثوذكسي قبل اعتناق الإسلام، وإدين هاستور، المسلم، إلى الحركة السلفية، وأدينا بالتعاون مع أشخاص لم تُذكر أسماؤهم للحصول على أسلحة ومتفجرات.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجلين خططا لشن هجوم على مقر وكالة حماية الدولة والتحقيقات في سراييفو، ووزارة داخلية منطقة توزلا في شمال البلاد.

وقبض على الرجلين في 2018 وصادرت الشرطة لديهما قنابل يدوية، وأسلحة آلية، وسترات قتالية، ومعدات عسكرية أخرى.