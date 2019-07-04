كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجار الله": التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يشكل مصدر قلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الخميس، إن التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي

بين الولايات المتحدة وإيران، يشكل مصدر قلق للكويت وبريطانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، عقب جلسة المباحثات التي عقدها مع

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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا أندرو موريسون، في مقر إقامة وزير الخارجية

البريطاني.

وأشاد الجارالله في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها وزير الدولة البريطاني موريسون الى طهران مؤخرا، والتي

كانت تهدف الى تخفيف حدة التوتر والتصعيد في منطقة الخليج، التي تعد من المناطق المهمة من العالم.