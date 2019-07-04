رسميا.. افتتاح المسبح الكبير للرباط والثمن 10 دراهم -فيديو

تصوير: عبد الله آيت الشريف

بعد الافتتاح التجريبي، أعلنت جماعة الرباط اليوم الخميس رسميا عن افتتاح المسبح الجديد للعاصمة بجماعة يعقوب المنصور، وسط ترحيب كبير من الساكنة، ودعوات للحفاظ على المعلمة الجديدة للرباط.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الخميس، قال عبد الجليل مصباحي المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، إن المسبح الجديد تبلغ سعته 17 ألف متر مربع، ما يجعله في مصاف أكبر مسابح العالم.

ويضيف مصباحي، أنه ومن أجل تمكين الساكنة من السباحة في ظروف ملائمة، تم وضع نظام خاص لملأ المسبح بمياه البحر بعد تصفيتها بآليات خاصة، تجعلها تستوفي شروط الصحة والسلامة.

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المسبح الممتد على مساحة شاسحة، رصدت له إمكانات بشرية هائلة لتوفير الخدمات اللازمة للمستفيدين، حيث يضم المسبح حسب القائمين عليه ستين عون حراسة و 140 مدرب سباحة و 50 عاملة نظافة، كما ينتظر أن يستقبل بشكل يومي 5000 مستفيد.

وفي حديثهم لـ”اليوم 24″، رأى الكثيرون من مرتادي مسبح العاصمة في أول أيام افتتاحه أن الثمن الذي خصص له، 10 دراهم، هو ثمن مناسب جدا سيفتح الباب أمام مختلف الفئات الاجتماعية لارتياد المرفق العمومي والاستفادة من خدماته المميزة.

وفيما عرف أول افتتاح غير رسمي للمسبح ممارسات صادمة، أطلق عدد من ساكنة العاصمة نداءات لكافة مرتادي المسبح الكبير للرباط، باحترام القوانين المنظمة للمسبح، والحفاظ على تجهيزاته ونظافته، لضمان استدامة خدماته.