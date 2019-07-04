سرقة 120 مليون سنتيم خلال عملية نقل الأموال في المغرب -التفاصيل

أفاد بنك المغرب، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل فارق بمبلغ 1.2 مليون درهم خلال عملية لنقل الأموال، حيث كشفت التحقيقات الأولية للمصالح الداخلية للنك أن الأمر يتعلق بفعل منعزل اقترف عمدا بنية الضرر.
وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه قبل قليل، إن اكتشاف عملية سرقة الأموال تم رصده بفضل المنظومة الأمنية والرقابية، وتم حاليا تسخير جميع الإمكانيات من أجل تحديد الأطراف المسؤولة.
وشدد بن المغرب، أنه سيعرض كل من ثبث تورطه في هذا الفعل، بشكل مباشر أو غير مباشر لأشد العقوبات الإدارية طبقا للنظام التأديبي، دون المساس بالمتابعات الجنائية.
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