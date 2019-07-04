منزل لكل لاعب بنيني للإطاحة بالمنتخب الوطني

وعد ماتوران دي شاكوس، رئيس الاتحاد البنيني لكرة القدم، بمنح منزلا لكل لاعب من منتخب بنين، في حال نجاح “السناجب” في بلوغ المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، الجارية أطوارها بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

وقال دي شاكوس: “قلت لكم إننا سنكون أعداء إن لم نتأهل إلى الدور الثاني وإنه لن تكون هناك كأس إفريقية لأربع سنوات”، وأضاف مستطردا “لكن يمكن أن أقول لكم إنكم أولادي، منزلي هو منزلكم، مشاكلكم هي مشاكلي، الآن إن وصلتم إلى النهائي ستحصلون على منزل لكل واحد منكم”.

وتأتي هذه الخطوة التحفيزية من رئيس الاتحاد البنيني، قبل المباراة التي ستجمع “السناجب” غدا الجمعة، بأسود الأطلس، ضمن ثمن نهائي “الكان”، على أرضية ملعب السلام في القاهرة.