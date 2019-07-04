البرلمان المغربي مطالب بانتخاب 5 أشخاص من غير أعضاءه لعضوية البرلمان الإفريقي

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على البروتوكول الملحق بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، الذي اعتمد في الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، المنعقد بملابو، بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014.

ويأتي البروتوكول، بحسب تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع الحكومة، “تنفيذا لمقتضيات المادتين 5 و17 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، التي يتم بموجبها إنشاء برلمان إفريقي كجهاز للاتحاد الإفريقي تكون تشكيلته وصلاحياته وسلطاته وكيفية تنظيمه”.

وبموجب البروتوكول، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس، سيكون البرلمان المغربي مطالب بانتخاب 5 أعضاء في البرلمان الإفريقي من غير أعضاءه، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

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ويشترط البروتوكول أن يكون عضوين على الأقل من الأعضاء المنتخبين من النساء، كما يجب أن يعكس تمثيل كل دولة طرف مختلف الأراء السياسية في البرلمان الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأعضاء من كل حزب سياسي ممثل في البرلمان.

ويقر البروتوكول حالة التنافي بين العضوية في البرلمان الإفريقي وعضوية أي منصب تنفيذي أو قضائي في الدولة الطرف.

وقالت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الذي يوافق بموجبه على البروتوكول الملحق، إن هذا الأخير تم التوقيع عليه من طرف 21 عضوا في الاتحاد الإفريقي، وصادقت عليه 12 عضوا، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ، الذي يبقى رهينا باستنفاذ 30 يوما من إيداع وثائق المصادقة عليه لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من قبل الأغلبية البسيطة للأعضاء.