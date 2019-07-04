عاجل..اندلاع حريق داخا مصنع للخشب ضواحي المحمدية

اندلع، حريق مهول، اليوم الخميس، بأحد المصانع الكبرى للخشب، وذلك على مستوى جماعة فضالات ضواحي مدينة المحمدية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عناصر الوقاية المدنية، حلت بالمصنع، من أجل السيطرة على النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة، فيما يجهل أسباب اندلاع الحريق.

وأفادت المصادر ذاتها، وقوع خسائر مادية جسيمة بالمصنع دون تسجيل إصابات خطيرة في صفوف المستخدمين.