رسميا.. افتتاح المسبح الكبير للرباط والثمن 10 دراهم فقط-صور وفيديو

صور: عبد الله آيت شريف

افتتح، اليوم الخميس، بشكل رسمي، المسبح الكبير لمدينة الرباط، الذي شيد على ساحل البحر بمقاطعة يعقوب المنصور، في وجه المواطنين، حيث حدد سعر الدخول إليه فيه 10 دراهم.

وكانت شركة الرباط للتهيئة، التي أنجزت المشروع قد أقدمت، قبل أيام، على فتح أبواب المسبح في وجه الرباطيين، لفترة محدودة بهدف التجريب، لكن سلوكات انتهجها بعض مرتفقيه أثارات استياء واسعا بين المواطنين، حيث أظهرت بعض مقاطع الفيديو المتداولة قيام البعض باقتحام المسبح بدراجات هوائية، وغيرها.

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وجرى إنشاء أحواض سباحة مختلفة الأنواع، والأحجام، بالمنشأة المذكورة، موجهة لكافة أعمار المواطنين، لتكون بمحاذاة مياه المحيط الأطلسي، حيث تستعمل مياه هذا الأخير في تعبئة المسابح.