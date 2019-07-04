مفاوضات جديدة للرجاء مع سند الورفلي

فتح مكتب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، برئاسة جواد الزيات، باب المفاوضات من جديد مع الليبي سند الورفلي، في أفق التوصل لاتفاق يواصل خلاله المدافع مسيرته مع الفريق الأخضر.

وقدم مسؤولو الرجاء، عرضا جديدا للورفلي، من أجل استمراره مع النسور الخضر، لموسم آخر على الأقل، علما أن العقد الذي كان يجمع الطرفين انتهى بمجرد نهاية الموسم الكروي الماضي.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق البيضاوي في بقاء الورفلي ضمن تشكيلة الرجاء، في ظل تفاهمه مع زميله في الدفاع، القائد بدر بانون.

وكان الرجاء الرياضي تعاقد مع اللاعب المذكور، بداية الموسم الماضي، بنظام الإعارة لموسم واحد، قادما من أهلي طرابلس الليبي، وحقق الورفلي مع الفريق الأخضر، لقبي كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، وكأس السوبر الإفريقي.