دعوى قضائية على الرئيس الإندونيسي بسبب مستويات تلوّث الهواء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دفعت مستويات تدنّي جودة الهواء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الّتي تعدّ إحدى أكثر مدن العالم ازدحاما، جماعات بيئيّة ناشطة في مجال مكافحة تلوّث الهواء والتّلوّث البيئيّ، لرفع دعاوى قضائيّة ضد الرئيس الإندونيسي ومسؤولين حكوميين اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الناشط المدافع عن البيئة، بوندان أندريانو، قوله: "نحن نقاضي الحكومة حتى تحقق لمعرفة من أين يأتي التلوث وتتصرف بناء على النتائج"، في مؤتمر صحفي في محكمة بجاكرتا.

وتختصم منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) ومؤسسة "جاكرتا ليغال إيد" الرئيس جوكو ويدودو ووزير البيئة ووزير الداخلية وثلاثة مسؤولين في جزيرة جاوة من بينهم حاكم جاكرتا، فوفقًا لتصنيف جماعة "إير فيجوال" لمراقبة جودة الهواء ومقرها سويسرا فإن جاكرتا من بين أكثر 10 دول تلوثًا في العالم.

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وخلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت مستويات التلوث في المدينة التي يفوق عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى نحو خمسة أمثال المستوى الذي توصي به الوكالة الأميركية لحماية البيئة، الأمر الّذي أدّى إلى أن يشكو بعض السّكّان من مشكلات في التنفس.

وقالت سنتيا لاديانا (23 عاما)، التي تعيش في الطابق الخامس والعشرين بمبنى سكني في غرب جاكرتا "أرى الكثير من الضباب في الليل. أصاب أيضا بالإنفلونزا والسعال".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلين عن ويدودو وحاكم جاكرتا أنيس باسويدان.