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برشلونة يعلن وصول نجمه الهولندي الجديد

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2019-07-04 | 19:27

برشلونة يعلن وصول نجمه الهولندي الجديد

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يتواجد الدولي الهولندي فرينكي دي يونج داخل مدينة الإسبانية، من اجل الاستعداد لتقديمه رسميًا لاعبًا للنادي الكتالوني.
دي يونج وقع رسميًا في يناير الماضي لبرشلونة عندما سافر له الرئيس بارتوميو إلى هولندا من أجل اقناعه بالانضمام للبرسا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، مقطع فيديو للاعب الهولندي يؤكد حضوره في إسبانيا، استعدادًا للتقديم الرسمي للجماهير.


وسيخضع دي يونج غدًا الجمعة للفحوصات الطبية التقليدية في مستشفى برشلونة والمركز الطبي، وفي السادسة مساءً سيتم تقديمه رسميًا داخل ملعب كامب نو.

بعد ذلك وبطبيعة الحال، سيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي للاجابة على أسئلة الصحفيين، والكشف عن سبب اختياره برشلونة، وتطلعاته مع النادي الكتالوني.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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