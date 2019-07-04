برشلونة يعلن وصول نجمه الهولندي الجديد

دي يونج وقع رسميًا في يناير الماضي لبرشلونة عندما سافر له الرئيس بارتوميو إلى هولندا من أجل اقناعه بالانضمام للبرسا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، مقطع فيديو للاعب الهولندي يؤكد حضوره في إسبانيا، استعدادًا للتقديم الرسمي للجماهير.



وسيخضع دي يونج غدًا الجمعة للفحوصات الطبية التقليدية في مستشفى برشلونة والمركز الطبي، وفي السادسة مساءً سيتم تقديمه رسميًا داخل ملعب كامب نو.

بعد ذلك وبطبيعة الحال، سيتم تقديم اللاعب في مؤتمر صحفي للاجابة على أسئلة الصحفيين، والكشف عن سبب اختياره برشلونة، وتطلعاته مع النادي الكتالوني.