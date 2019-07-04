ضبط عجلة معدّة لتهريب النفط في ساحة مسيجة بابل

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الخميس، عن ضبط عجلة وخزان حديدي يحتويان على منتوج نفطي ومعدات لتهريب النفط في ساحة مسيجة ببابل.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تستمر مديرية شرطة نفط الوسط في القضاء على المتاجرين في ثروات البلد المشتقات النفطية، والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية والمعلومات الاستخباراتية وتكثيف الجهود من قبل قسم مراكز شرطة نفط محافظات الفرات الأوسط".



وأضافت المديرية، "خرجت مفرزة مشتركة من قبل مركز شرطة نفط بابل التابع الى قسم مراكز شرطة نفط محافظات الفرات الأوسط ومفرزة استخبارات المركز أعلاه ومفرزة من استخبارات فوج شرطة نفط بابل ومفرزة من شعبة تفتيش شركة توزيع المنتجات النفطية فرع بابل وقوه ساندة من فوج شرطة نفط بابل ومفرزة من شعبة الأمن الوطني، وبعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل قاضي تحقيق بابل، حيث تم مداهمة ساحة مسيجة بسياج (BRC) معدة لتهريب ومتاجرة المشتقات النفطية".



وأوضحت، أن "العملية أسفرت عن ضبط داخل الساحة عجلة مع خزان حديدي محلي الصنع مطروح أرضاً سعة (٢٠٠٠) لتر عدد (١) مع براميل بلاستيكية سعة (٢٢٠) لتر عدد (٣) وبراميل حديدية سعة (٢٢٠) لتر عدد (٣) جميعها تحتوي على منتوج نفطي مع ماطور سحب (روبن) عدد(١)، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات مع العجلة وإيداعها في ساحة حجز مركز شرطة نفط بابل لحين عرضها على القضاء".