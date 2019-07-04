بوفون بعد عودته ليوفنتوس: لا يمكنني رفض دعوة السيدة العجوز

الأسطورة وقع على عقد لمدة عام، ومن ثم يتجه للعمل في المجال الإداري أو الجهاز الفني مع ماوريسيو ساري.

وكتب بوفون عبر حساباته الشخصية على مواقع التوالي الإجتماعي: "لقد قررت العودة، عندما تتصل العائلة، الجواب الوحيد الممكن ، هو أنا هنا".



وأضاف: "إنها بداية مرحلة جديدة من رحلتي الطويلة، أعود إلى المكان الذي أفتخر بالتواجد فيه واتصالي بالوطن".

وأوضح: "أفعل ذلك بكل الروح الثابتة والهادئة، وحب لا نهاية له وعزم مطلق، هذه بداية جديدة مختلفة إلى حد ما عن ما مضى، وحتى الآن مليئة بنفس المشاعر والفرح".

واختتم: "لقد عدت الآن إلى منزلي، لا يمكنني أن أرفض دعوة من السيدة العجوز، أعود إلى تورينو لأنني أعلم أنني استطيع أن استغل دوري في الفريق".

