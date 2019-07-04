2019-07-04 | 19:07
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وكتب بوفون عبر حساباته الشخصية على مواقع التوالي الإجتماعي: "لقد قررت العودة، عندما تتصل العائلة، الجواب الوحيد الممكن ، هو أنا هنا".
وأضاف: "إنها بداية مرحلة جديدة من رحلتي الطويلة، أعود إلى المكان الذي أفتخر بالتواجد فيه واتصالي بالوطن".
وأوضح: "أفعل ذلك بكل الروح الثابتة والهادئة، وحب لا نهاية له وعزم مطلق، هذه بداية جديدة مختلفة إلى حد ما عن ما مضى، وحتى الآن مليئة بنفس المشاعر والفرح".
واختتم: "لقد عدت الآن إلى منزلي، لا يمكنني أن أرفض دعوة من السيدة العجوز، أعود إلى تورينو لأنني أعلم أنني استطيع أن استغل دوري في الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر بوفون بعد عودته ليوفنتوس: لا يمكنني رفض دعوة السيدة العجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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