نائب يكشف عن توجه نيابي لسحب الثقة عن وزير الاتصالات

كشف النائب عن تحالف الفتح النيابية عامر الفايز، الخميس، عن وجود توجه نيابي لسحب الثقة عن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عازيا ذلك الى وجود عدة مؤشرات بحق الوزير. وقال الفايز في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس النواب متجه نحو استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي لسوء خدمة الانترنت، وغلاء الأسعار وسرقة الكابل الضوئي دون وجود أي دور للوزير يذكر طيلة تسنمه الوزارة".



واضاف الفايز، أن "هناك توجها نيابيا لسحب الثقة عن وزير الاتصالات لوجود عدة مؤشرات على الوزير"، لافتا الى "جمع عدد من التواقيع في مجلس النواب لاستجواب الوزير داخل قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وقد يؤدي الاستجواب الى سحب الثقة عنه".



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