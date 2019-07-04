العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً

رياضة 2019-07-04 | 18:02 1,129 مشاهدة تغلب المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني في الجولة الخامسة من تصفيات اسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً والمقامة منافساتها في البحرين.



وينتظر العراق نتيجة مباراة البحرين وقطر من اجل معرفة مصيره في التصفيات، ففي حال تغلبت البحرين بنتيجة 3-0 أو 3-1، سيتأهل ليوث الرافدين الى الادوار المقبلة وعكس ذلك سيودع التصفيات.

منتخب ليوث الرافدين تغلب على فلسطين بثلاثة اشواط للاشيء بواقع (25-17) (25-19) (25-11)، حيث يعد هذا الفوز هوالثالث للعراق في التصفيات، بعد تغلبه على الكويت وقطر، وفي المقابل خسر مواجهتين امام السعودية وصاحب الارض البحرين.وينتظر العراق نتيجة مباراة البحرين وقطر من اجل معرفة مصيره في التصفيات، ففي حال تغلبت البحرين بنتيجة 3-0 أو 3-1، سيتأهل ليوث الرافدين الى الادوار المقبلة وعكس ذلك سيودع التصفيات. المحرر: محمد خليل

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