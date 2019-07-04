الزوراء يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة النجف

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2019-07-04 | 17:43
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وصل وفد نادي الزوراء الى محافظة النجف، الخميس، استعداداً لملاقاة اصحاب الارض في لقاءٍ مؤجل من الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسيخوض فريق النوارس مرانه الاخير قبل المباراة اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الغد، حيث تلقى خبراً ساراً بعودة اللاعبين عباس قاسم ونجم شوان وحسين جويد الى التدريبات الجماعية للفريق.
ويتواصل غياب كل من صفاء هادي و حيدر احمد وبهاء جميل بسبب الاصابة، على امل استعادة خدماتهم في المباريات المقبلة.
المباراة ستقام على ملعب النجف الاولمبي مساء يوم غد الجمعة.
ويتواصل غياب كل من صفاء هادي و حيدر احمد وبهاء جميل بسبب الاصابة، على امل استعادة خدماتهم في المباريات المقبلة.
المباراة ستقام على ملعب النجف الاولمبي مساء يوم غد الجمعة.
المحرر: محمد خليل
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