الزوراء يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة النجف

وسيخوض فريق النوارس مرانه الاخير قبل المباراة اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الغد، حيث تلقى خبراً ساراً بعودة اللاعبين عباس قاسم ونجم شوان وحسين جويد الى التدريبات الجماعية للفريق.

ويتواصل غياب كل من صفاء هادي و حيدر احمد وبهاء جميل بسبب الاصابة، على امل استعادة خدماتهم في المباريات المقبلة.



المباراة ستقام على ملعب النجف الاولمبي مساء يوم غد الجمعة.