تحذير دولي من المخاطر الكارثية لألغام الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت مسؤولة أممية، الخميس، من المخاطر الكارثية للألغام، التي زرعت بكثافة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.
وقالت سارة نيانتي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، بحسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الألغام الأرضية (المزروعة من الحوثيين)، ومخلفات الحرب غير المنفجرة، تشكل مخاطر فورية وطويلة الأجل على السكان اليمنيين، بما في ذلك الأطفال.
وأضافت: "بينما نحث أطراف النزاع على حماية الأطفال في اليمن، تواصل اليونيسف تقديم التوعية للجمهور بمخاطر الألغام".
ولفتت إلى أن الحملة التوعوية التي تقوم بها المنظمة في هذا الصدد، وصلت إلى أكثر من 134 ألفا خلال شهر مايو/أيار الماضي فقط.
وتقول تقارير يمنية حكومية: إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بزرع أكثر من مليون لغم منذ انقلابها على السلطة، أدت إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، وتسببت بإعاقة للكثير من السكان.
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