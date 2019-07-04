عمران خان يبدأ أول زيارة إلى واشنطن 22 يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، واشنطن 22 يوليو/تموز الجاري، في أول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ توليه السلطة العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، الخميس، إن خان سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وتعد الزيارة هي الأولى لخان إلى الولايات المتحدة منذ توليه السلطة العام الماضي، وتأتي تلبية لدعوة ترامب.

وجاء الإعلان في وقت تسعى الولايات المتحدة لمساعدة من باكستان في إيجاد طريقة للخروج من أفغانستان، حيث دخلت الحرب التي يخوضها الجنود الأمريكيون عامها الثامن عشر.