مليشيا الحوثي تستهدف منزل محافظ مأرب بصاروخ باليستي

جانب من آثار القصف على منزل محافظ مأرب

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية؛ حيث استهدفت منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، بصاروخ باليستي، في تطور خطير لاستهداف منازل قادة الحكومة الشرعية.

وحسب وكالة سبأ اليمنية، فإن الصاروخ الباليستي استهدف منزل المحافظ الواقع وسط بلدة "كرى" بمديرية الوادي المكتظة بالسكان.

وأسفر القصف الصاروخي الحوثي عن أضرار مادية بالغة، فيما لم يسقط أي ضحايا بصفوف المدنيين، وفقاً للمصدر.





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وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمقذوفات الأخرى، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا العشرات بين قتلى وجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأحبطت دفاعات التحالف عشرات الصواريخ والهجمات ضد المدنيين اليمنيين منذ بداية الانقلاب.

وقتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء 3 يوليو/تموز، بنيران الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي في محافظات البيضاء والحديدة وحجة.





ومنذ 4 سنوات، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، التنكيل بالمدنيين في جميع المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

وتحولت العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية تحت سيطرتها إلى ما يشبه المعتقل الكبير، بعد استحداث مليشيا الحوثي الإرهابية عشرات السجون السرية تضم بداخلها أكثر من 5 آلاف ناشط سياسي واجتماعي مناهض للانقلاب.