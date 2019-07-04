فقدان 82 مهاجرا وإنقاذ 4 قبالة سواحل تونس

قال وجدي بن محمد، مسؤول في منظمة الهجرة الدولية، إنه تم فقدان 82 مهاجرا وإنقاذ 4 قبالة السواحل التونسية إثر غرق القارب الذي كان يقلهم بعد إبحارهم من ليبيا الإثنين الماضي.

وأضاف المسؤول في المنظمة الدولية، الخميس، أن 4 ناجين تم إنقاذهم الأربعاء، أحدهم من دولة مالي ولا يزال تحت "تأثير الصدمة".

وأوضح أن القارب انطلق من ليبيا الإثنين الماضي في الساعة السادسة صباحا وعلى متنه 86 مهاجرا وانقلب بعد ساعات قليلة من انطلاقه بسبب التدافع والتسرب.

وأشار إلى أنه "يجهل مصير الآخرين، لقد فقدوا وهناك احتمال أن يكونوا قد قضوا غرقا".

بدوره، كتب فلافيو دي جياكومو، الناطق الرسمي باسم منظمة الهجرة الدولية عبر صفحته على موقع "تويتر": "هناك خشية من وفاة 80 مهاجرا، مطلوب معلومات أوفى لتأكيد ما حصل والعدد الدقيق للمفقودين".

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ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي لفرانس برس أن 3 ماليين وآخر من ساحل العاج تم إنقاذهم من قبل قوات الحرس البحري بعدما أعلمهم صيادون بالحادث بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وانطلق القارب المطاطي من مدينة زوارة الليبية (120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس) وعلى متنه 86 مهاجرا وفقا لمسؤول في الحرس البحري فضل عدم كشف هويته.

وتوفي مهاجر من ساحل العاج بعدما نقل إلى المستشفى كما نقل مالي إلى قسم العناية المركزة، وفق ما أفاد الهلال الأحمر التونسي.

وشدد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في بيان الخميس تلقته فرانس برس، على أن "موضوع اللاجئين والمهاجرين ليس مسؤولية تونس وحدها وعلى كل الدول أن تتحمل مسؤوليتها".

وتم إنقاذ عشرات من المهاجرين قبالة السواحل الجنوبية التونسية بعد إبحارهم من السواحل الليبية في اتجاه إيطاليا خلال الأسابيع الماضية.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، سُمح لـ 75 مهاجرا علقوا لأكثر من أسبوعين قبالة السواحل التونسية إثر إنقاذهم في مياه البحر المتوسّط بدخول ميناء جرجيس، بعدما وافق عدد كبير منهم على العودة طوعا إلى بلدانهم.