سجن إرهابيين دبّرا لاعتداء ضد الشرطة في البوسنة

قضت محكمة في البوسنة، الخميس، بسجن إرهابيين على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي لتدبيرهما اعتداء ضد الشرطة قبل عامين.

وأصدر القاضي أندجيلكو ماريجانوفيتش حكما بسجن ماكسيم بوزيتش (27 عاما) 4 سنوات، وأدين هاستور (46 عاما) 4 سنوات ونصف السنة.

وأفاد القاضي بأنّ بوزيتش الذي "أسس صلات مع أعضاء إحدى الحركات المتشددة في البوسنة" بدأ يعد لخطط في أبريل/نيسان 2017 لمهاجمة مقر الشرطة الفيدرالية في العاصمة ساراييفو ومركز شرطة في توزلا شمال شرق البلاد.

وخزّن بوزيتش أسلحة وذخيرة، بينها 7 قنابل يدوية وبندقية رشاشة وأكثر من 400 طلقة، خبأها جميعا في منزل هاستور.

وصادرت الشرطة الأسلحة حين تم اعتقال المتهمين في عام 2018.

Advertisements

وأثناء مداهمة المنزلين عثرت الشرطة على رايات مماثلة لرايات تنظيم داعش الإرهابي.

وقال القاضي ماريجانوفيتش إنهما بذلك شكلا شروط "ارتكاب عمل إرهابي".

وتم كشف تفاصيل المخطط أثناء المحاكمة من قبل شهود تمت حمايتهم من جانب النيابة.

ويشكّل المسلمون نحو 50% من سكان البوسنة البالغ عددهم 3,5 مليون نسمة وهم معتدلون بشكل كبير، لكن أقلية منهم تعتنق الأفكار المتطرفة.

وشهدت البوسنة التي تضم أيضا مسيحيين أرثوذكس وكاثوليك اعتداءين إرهابيين خلال السنوات الأخيرة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قتل رجل عنصريْن في الجيش البوسني بأسلحة رشاشة قرب ثكنة عسكرية في ساراييفو قبل تفجير نفسه.

وقبل ذلك بعام، قتل إرهابي عمره 24 عاما شرطيا، وأصاب اثنين أثناء مهاجمته مركز شرطة في مدينة زفورنيك في شرق البلاد قبل أن يتم قتله.