انت الان تتابع جماعات بيئية تقاضي الرئيس الإندونيسي بسبب تلوث هواء العاصمة جاكرتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الضباب الدخاني يغطي سماء جاكرتا

رفعت جماعات نشطة في الحفاظ على البيئة دعوى قضائية ضد الرئيس الإندونيسي ومسؤولين حكوميين يوم الخميس بسبب تدني جودة الهواء في العاصمة جاكرتا، إحدى أكثر مدن العالم ازدحاما.

ووفق تصنيف جماعة إير فيجوال لمراقبة جودة الهواء ومقرها سويسرا فإن جاكرتا من بين أكثر 10 دول تلوثا في العالم.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت مستويات التلوث في المدينة التي يفوق عدد سكانها عشرة ملايين نسمة إلى نحو خمسة أمثال المستوى الذي توصي به الوكالة الأمريكية لحماية البيئة.

وقال بوندان أندريانو النشط المدافع عن البيئة للصحفيين في محكمة في جاكرتا ”نحن نقاضي الحكومة حتى تحقق لمعرفة من أين يأتي التلوث وتتصرف بناء على النتائج“.

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وتختصم منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) ومؤسسة جاكرتا ليجال إيد الرئيس جوكو ويدودو ووزير البيئة ووزير الداخلية وثلاثة مسؤولين في جزيرة جاوة من بينهم حاكم جاكرتا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلين عن ويدودو وحاكم جاكرتا أنيس باسويدان.

وشكا بعض السكان من مشكلات في التنفس.

وقالت سنتيا لاديانا (23 عاما) التي تعيش في الطابق الخامس والعشرين بمبنى سكني في غرب جاكرتا ”أرى الكثير من الضباب في الليل. أصات أيضا بالانفلونزا والسعال“.