الان تتابع إسبانيا: واشنطن طلبت اعتراض ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:06 م, 4 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال وزارة الخارجية الإسبانية، إن واشنطن طلبت اعتراض ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

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