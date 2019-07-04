خسروي: سنقلص التزاماتنا النووية الأحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس، التأكيد على أن إيران ستبدأ الأحد المقبل في تنفيذ الخطوة التالية من تقليص التزاماتها النووية.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث كيوان خسروي القول: «في السابع من يوليو ستبدأ الخطوة الثانية من تقليص التزامات الاتفاق النووي بناء على الفقرتين 26 و36، وفقا لما تراه الجمهورية الإيرانية».

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وجاءت الكلمات الإيرانية بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بداية من الأحد، وهو ما يمثل المرحلة الثانية من خفض التزامات إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول :»اعتبارا من السابع من يوليو لن يكون مستوى التخصيب النووي في إيران عند مستوى 3,67... سنرفعه للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة»، وحث الدول الأوروبية على الالتزام بالاتفاق النووي، وأكد أن إيران ستعاود الالتزام به بنسبة 100% إذا ما رفعت الدول الأوروبية التزامها به، وأضاف: «بشأن مفاعل آراك، إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الأوضاع السابقة». وأعلنت إيران أخيرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3,67 تخطى مستوى الـ 300 كجم المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق وفرض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.